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Латвийские военные потеряли беспилотник на учениях Namejs 2021

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 12:01
Армия
Латвийские военные потеряли беспилотник на учениях Namejs 2021
Prt Scr twitter.com  /  Министерство обороны Казахстана

Рига, 21 сентября. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии просят жителей Резекне и Гулбене помочь военным в поисках потерянного на учениях Namejs 2021 беспилотника.

Военный беспилотный летательный аппарат пропал во время учений Namejs 2021, о чем сообщил журналистам агентства LETA представитель НВС Сандра Брале. По словам представительницы, беспилотник бесследно пропал в регионе Латгалия.

«С него перестал поступать сигнал, поэтому место его приземления неизвестно», — отметила Брале.

В ориентировки минобороны было указано, что длина пропавшего беспилотника составляет 1,4 метра, а размах крыльев 2,8 метра. Латвийские войска просят жителей окрестностей, грибников и лесоразработчиков обращать внимание на неизвестные им предметы и в случае обнаружения беспилотника обратиться в НВС.

Крупные военные учения Namejs 2021 с участием десяти тысячи солдат стартовали в Латвии 30 августа и продлятся с 3 октября, эти маневры совмещены по времени с учениям стран НАТО Sudraba bulta.

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Латвия нато беспилотник
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