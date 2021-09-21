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На Украине пожаловались на катастрофическое положение с продовольствием
Экономика
На Украине пожаловались на катастрофическое положение с продовольствием
Федеральное агентство новостей  / 

Киев, 21 сентября. В Киеве заявили, что запасы зерна в Государственном резерве Украины находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает издание «Новороссия», ссылаясь на Госрезерв Украины.

По информации издания, на сегодняшний день запасы зерна в госрезерве находятся на критическом уровне, так как в последние десять лет отсутствует финансирование.

Отмечается, что выделение денежных средств из общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, законом «О государственном бюджете Украины на 2021 год» не предусмотрено.

Сообщается, что возникшее катастрофическое положение дел с госрезервом может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций украинское правительство будет лишено возможности оказания помощи экономике Украины, что «является потенциальной угрозой национальной безопасности страны».

Ранее ФАН рассказывал о намерении властей Украины увеличить закупку мясной и молочной продукции в странах Европы. Это связано с удовлетворением экономических требований ЕС.

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