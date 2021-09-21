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Бывшая жена Прохора Шаляпина выходит замуж за молодого бойфренда
Шоу-бизнес
Бывшая жена Прохора Шаляпина выходит замуж за молодого бойфренда
instagram.com  /  @larakopenkina

Москва, 21 сентября. Предпринимательница Лариса Копенкина поделилась с друзьями радостной новостью — она выходит замуж. Женщина и ее молодой возлюбленный уже подали заявление в ЗАГС.

Лариса Копенкина и Василий Райский после подачи заявления закатили вечеринку в честь помолвки. Праздник прошел в одном из московских караоке-клубов. Весь вечер 66-летняя Копенкина зажигала с молодым бойфрендом.

Возлюбленный на вечеринке удивил друзей, повторно сделав бывшей жене Прохора Шаляпина предложение руки и сердца. Он поднялся на сцену и произнес речь. Слова Райского вызвали бурную реакцию у гостей вечеринки. Кадры с праздника публиковали гости у себя в Instagram.

Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина официально поженились в конце 2013 года. Но брак их был недолгим: уже в начале 2015 года супруги расстались. В браке с Копенкиной выяснилось, что у Шаляпина были отношения с моделью Анной Калашниковой. Певец объявил, что они ожидают ребенка. Но позднее стало известно, что артист не является биологическим отцом малыша.

После расставания с Шаляпиным у бизнесвумен были бурные романы. Но романтические отношения не завершились браком. Летом подписчики заподозрили, что у Копенкиной появился новый ухажер.

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свадьба копенкина личная жизнь
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