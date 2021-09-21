Молодой муж Азизы увлекался азартными играми и воровал золото у собственной матери

Москва, 21 сентября. Знакомая семьи молодого мужа певицы Азизы Елена Королева поделилась новыми подробностями о супруге артистки, который оказался вовсе не итальянцем.

Минувшим летом исполнительница вышла замуж за, как утверждалось изначально, заграничного ресторатора Алессандро Лортэ. Однако впоследствии выяснилось, что на самом деле мужчина является уроженцем Липецка, а по паспорту его зовут Александр Соколов.

По словам Королевой, супруг Азизы серьезно страдал от игровой зависимости. Увлечение азартными играми заставляло молодого мужа певицы воровать у собственной матери Людмилы. Однажды он даже вынес из дома телевизор, сделав вид, что квартиру ограбили, утверждает Королева.

«Он был помешан на игре, он все Людкино золото сдавал, а она выкупала назад», — вспомнила знакомая семьи на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Женщина также сообщила, что муж певицы и его мать приобрели в кредит квартиру в Италии. Однако банк забрал недвижимость за долги, и теперь за мать и брата расплачивается второй сын Людмилы Соколовой, который трудится поваром.

«А эти официально нигде не работают, чтобы не выплачивать долг», — отметила Королева.

После свадьбы Азизы с Александром Соколовым выяснилось, что у исполнительницы тоже есть долг по кредиту. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, певица обязана выплатить более 1 миллиона рублей.