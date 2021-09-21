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Мишустин анонсировал появление института IT-омбудсмена в России

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 11:55
Экономика
Мишустин анонсировал появление института IT-омбудсмена в России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 21 сентября. Институт IT-омбудсмена впервые появится в Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Создание института по защите прав IT-компаний поспособствует повышению уровня удовлетворенности таких предприятий условиями ведения бизнеса в стране. Также это послужит снижению их оттока в другие государства, отмечают в кабмине.

«Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере», — указал глава правительства.

Он также выступил с предложением разработать отечественную платформу для совместной разработки IT-проектов по типу международного сервиса GitHub. Россия должна стать самой привлекательной территорией для IT-индустрии, указал Мишустин.

Пандемия негативно повлияла на экономику, но вместе с этим придала импульс развитию цифровой трансформации. Благодаря этому удалось перевести операции в онлайн-режим, отметил премьер-министр.

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