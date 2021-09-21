Экс-президент Туниса обвинил Каиса Саида в ухудшении отношений с Ливией

Тунис, 21 сентября. Бывший президент Туниса Монсеф Марзуки раскритиковал политику, проводимую нынешним национальным лидером Каисом Саидом, который, по его мнению, «упускает возможности для экономического возрождения посредством партнерства с Ливией».

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook, указав, что внешнеполитический курс, проводимый руководством страны, вызвал ссору с соседом, лишив сограждан шанса использовать плоды регионального сотрудничества. По словам Марзуки, Саид упустил возможности трудоустройства в Ливии сотен тысяч тунисцев, усугубив их бедственное положение, а также «сломал колеса государства, заморозив экономическую машину».

«В эпоху революции 2011 года ливийский вопрос являлся внутренним делом и первоочередной задачей повестки Совета национальной безопасности. В то время визиты на самом высоком уровне не прекращались», — отметил экс-президент.

Он выразил сочувствие по отношению к жителям южных районов страны, населяющих территорию от Сфакса до Рас-Джедира — приграничного города, наиболее тесно связанного с коммерческой деятельностью соседнего государства. Местное население, заявил Марзуки, «теряет все надежды на экономическое возрождение, напрямую зависящее от хороших политических отношений с братской Ливией».

Между тем другие страны региона активно используют выгоды от сотрудничества с Триполи. Так, министр труда переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Али аль-Абид объявил 18 сентября, вернувшись из официальной поездки в Каир, что миллион египетских рабочих начнет въезжать в его государство в первых числах октября 2021 года. Он также сообщил о подписании контрактов на сумму 19 млрд ливийских динаров (4,24 млрд долларов), не уточняя подробностей совместных проектов.

Несколькими днями ранее Монсеф Марзуки предостерег от возможного возвращения в Тунис диктатуры, ссылаясь на намерения Каиса Саида внести поправки в конституцию. Экс-президент призвал местных демократов забыть про разногласия и противостоять данной тенденции.