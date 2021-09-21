Аналитик NI развенчал миф о разработчиках «Белого лебедя», «скопировавших» американский B-1

Вашингтон, 21 сентября. Легендарный советский бомбардировщик Ту-160, используемый ВКС РФ, не является копией американского B-1, заявили эксперты из США.

Стратегический бомбардировщик B-1 Lancer ВВС США совершил свой первый полет в 1974 году, однако в конце десятилетия проект был закрыт, после чего возродился через несколько лет и до сих пор несет службу в американской армии, напомнил военный аналитик Стивен Сильвер в статье для издания The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. В своем материале автор вспомнил о советском, а ныне российском самолете Ту-160 «Белый лебедь», который многие считают якобы копией американской крылатой машины.

Разработанный в СССР бомбардировщик впервые поднялся в воздух в 1970-х годах, отметил аналитик. По его словам, схожесть самолетов действительно наталкивает на мысль, что Москва «скопировала» свое детище с западного «прототипа». Сильвер в статье привел мнение военного эксперта Дарио Леоне, который на заседании Клуба любителей авиации подчеркнул, что некоторые полагают, что Советский Союз якобы не мог сам ничего разработать и просто копировал образцы, созданные на Западе, чем и «объясняется» схожесть Ту-160 и B-1.

Однако так кажется лишь на первый взгляд, так как общие черты двух крылатых машин еще не означают, что одна сторона «украла» разработки у другой, считает Леоне. По его словам, на самом же деле Москва и Вашингтон просто опирались на одни и те же концепции бомбардировщиков, популярные в тот исторический период. Тем не менее у «Белого лебедя» и Lancer достаточно много различий, уточнил он.

«Столкнувшись с аналогичными общими требованиями и учитывая в основном одинаковый уровень авиационной науки и техники, две страны должны были прийти к аналогичным результатам. Однако более пристальный взгляд на два бомбардировщика показывает, что Ту-160 и В-1 все-таки не так похожи», — констатировал аналитик.

Американский Lancer изначально разрабатывался в качестве временного решения, как переходный вариант между более старым и уязвимым перед системами ПВО СССР B-52 и более современной машиной, объяснил Леоне. Советский Ту-160 же является именно таким, каким его и задумывали изначально, отметил он. «Белый лебедь» стал многофункциональным самолетом, предназначенным для нанесения межконтинентальных ударов. Специалист добавил, что, к примеру, шасси, хвостовое оперение и стабилизаторы у бомбардировщиков имеют серьезные конструкционные отличия, развенчав таким образом миф о разработчиках «Белого лебедя», «скопировавших» американский B-1.

Ранее коллега Сильвера Тревор Филсет объяснил, почему российское военное руководство не спешит отказываться от «Белого лебедя» и отправлять его «на пенсию». Он подчеркнул, что Москва вкладывает значительные средства в модернизацию самолета, которому предстоит установить еще множество рекордов в обновленном виде.

Кроме того, в белорусском министерстве обороны рассказали о тренировочной десантной миссии, выполненной в ходе совместных учений ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021» с использованием другой огромной российской крылатой машины — Ил-76МД, передает RT. Известно, что свыше 350 десантников из России и Республики Беларусь высадились на полигоне при помощи двух десятков подобных самолетов.