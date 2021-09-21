Мария Захарова назвала провальной миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами

Москва, 21 сентября. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалила миссию по наблюдению за выборами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Перед выборами в Госдуму ОБСЕ заявила, что ее наблюдатели, включая линию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), не будут следить за голосованием. Это связано с тем, что Россия ограничила число наблюдателей из-за пандемии.

«К сожалению, БДИПЧ провалило свою миссию глобально — не только в отношении нашей страны, но и в принципе это уже давно зафиксировано, а институт международных наблюдателей остался», — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам представителя МИД, система наблюдения за выборами в Госдуму работала четко и прозрачно. Ранее она сравнила число тех. кто следит за голосованием в России и Германии, передает НСН. На выборах в бундестаг будут присутствовать всего четыре наблюдателя из трех стран. В РФ же приехали 245 человек из 59 государств и 10 организаций.

Захарова также прокомментировала решение Турции не признавать выборы в России, проведенные на территории Крыма. Она предупредила Анкару об ответе Москвы.