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Американский рынок акций оказался на пороге масштабной коррекции

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 11:33
Экономика
Американский рынок акций оказался на пороге масштабной коррекции
pixabay.com/PD

Москва, 21 сентября. Рынок акций США в ближайшее время может столкнуться с серьезной коррекцией, считает главный аналитик «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Он уточнил, что главным вызовом для американского рынка является намерение Федеральной резервной системы (ФРС) ужесточить монетарную политику. Кроме того, регулятор собирается свернуть программу выкупа долговых активов, подчеркнул эксперт.

«Как результат — через год денег станет меньше, и они станут дороже», — резюмировал Александров в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что ситуация усугубляется высокой долговой нагрузкой корпораций и государств, успевших набрать денег по низким ставкам. В связи с этим повышение ключевой ставки ФРС вместе с сокращением объема выкупа активов может оказаться сокрушительным, предупредил аналитик.

Накануне основные биржевые индексы США упали до минимумов последних месяцев. Аналитики Morgan Stanley полагают, что S&P 500 в ближайшем будущем может обвалиться на 20% и больше.

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