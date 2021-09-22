Инвестор Хитров назвал пять базовых правил для достижения финансовой независимости

Все хотят зарабатывать столько, чтобы оставалось и на инвестирование в прибыльные проекты. Но, как правило, когда в руках человека появляются деньги, ему хочется что-либо приобрести, почувствовать вкус лучшей жизни. Так сливаются все средства, которые можно было бы накопить. Отсутствие финансовой грамотности приводит к тому, что даже люди с высоким уровнем дохода живут от зарплаты до зарплаты. Так почему бы не заполнить эти пробелы знаниями? В этом ФАН помог разобраться инвестор, предприниматель Сергей Хитров.

Как правильно распределить свой доход

Чтобы стать материально независимым и преумножать заработанные средства, необходимо следовать некоторым правилам, которые условно замотивируют на выполнение поставленных задач. Следовательно, нужно:

поставить достижимую цель;

заняться планированием;

научиться контролировать доходы и расходы;

сформировать подушку безопасности;

разобраться в вопросе инвестирования и преумножения капитала.

«Каждый свой шаг лучше прописывать на бумаге для фиксации действий, чтобы ничего не упустить и стать хорошим организатором и распределителем личного бюджета», — пояснил Сергей Хитров.

Постановка цели

По его словам, для начала нужно разобраться в себе и понять, чего действительно хочется. Если с этим разобрались, то откладывать деньги будет проще. Финансово независимый человек точно знает, что он делает и для чего. Затем свои цели нужно оцифровать в сроках и количестве необходимых на это денег. Следует взять лист бумаги и разделить его на три колонки. Пусть это будут краткосрочные цели, достигнуть которые можно за 3–12 месяцев, среднесрочные с промежутком 2–4 года и долгосрочные, на выполнение которых уйдет более 5 лет.

«Подобная зарисовка поможет понять, что важнее в данный момент, а мозг определит, как достичь поставленных целей, какие есть пути решения этих задач. Если окажется, что средств не хватает, это должно сподвигнуть, например, на смену работы, получение новых знаний и переквалификацию», — добавил Сергей Хитров.

Планирование бюджета

Он отметил, что финансово независимый человек никогда не делает бездумных спонтанных трат. Поэтому планирование так важно для того, у кого есть цель и необходимость ее достичь. При составлении плана нужно учитывать все промежуточные задачи, которые могут возникать на этапе. Каждое зафиксированное действие должно приближать к желаемому результату.

Фото из личного архива Сергея Хитрова /

«Важно понимать, что, как только цель будет достигнута, от планирования отказываться нельзя. Финансовая независимость — это не постоянное явление. Это состояние нужно поддерживать, чтобы не вернуться к исходной точке, когда деньги уходили в никуда», — рассказал Сергей Хитров.

Контроль финансовых потоков

Когда план по достижению целей составлен, следует приступить к следующему этапу, касающемуся непосредственно учету доходов и расходов, заметил эксперт. Это необходимо, чтобы определить, какую сумму можно было бы сэкономить. Обязательно нужно вести бюджет. На помощь гражданам сейчас могут прийти современные приложения в телефонах. Очень полезно знать, от чего можно было бы отказаться ради разрешения более глобальной и нужной задачи. В следующий раз эти знания помогут расставить приоритеты более правильно.

«Нельзя тратить деньги на эмоциях. Подобное может привести к тому, что средства закончатся, а их бывший владелец останется на мели», — рассказал Сергей Хитров.

Формирование финансовой подушки безопасности

По его словам, чтобы стать финансово независимым человеком, обязательно нужно иметь накопления и деньги про запас. Их можно потратить только в экстренной ситуации, например при потере работы и утрате стабильного дохода. Подушка безопасности должна быть соразмерна ежемесячной сумме трат. Но на всякий случай запас должен быть рассчитан на несколько месяцев, поэтому цифру лучше сразу умножить на шесть. Это позволит чувствовать себя более уверенно.

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«Отложить сразу большую сумму навряд ли получится. Копить придется постепенно, из месяца в месяц. При этом откладывать лучше процент от дохода, а не фиксированную сумму. Так и вырабатывается привычка к финансовой независимости», — добавил Сергей Хитров.

Инвестирование и преумножение капитала

Когда подушка безопасности сформирована, невольно возникают мысли о том, как увеличить свой доход, заметил инвестор. Самый простой способ — минимизировать расходную часть и не брать в долг. Более сложный метод — инвестирование. Тут нужны некие знания и внимательность к рыночной экономике. Также можно найти подработку, прибыльное хобби и откладывать средства и с этого дохода.

Для преумножения капитала стоит задуматься о создании собственного бизнеса, но и здесь без организации, контроля и планирования не обойтись. Однако при наличии свободных денег и времени, получив нужные знания по теме, попробовать стоит, заключил эксперт.