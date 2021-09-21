«Что-то сломалось»: еврокомиссар Бретон призвал пересмотреть отношения Европы и США

Брюссель, 21 сентября. Запуск военного альянса AUKUS в ущерб отношениям ЕС и США показывает, что отношения Старого и Нового света следует радикально пересмотреть, заявил еврокомиссар Тьерри Бретон.

Французский дипломат подверг жесткой критике поведение Вашингтона, саботировавшего многолетние партнерские отношения со всей Европой в угоду региональному противостоянию с Китаем в рамках нового альянса. Бретон уверен: поступок Белого дома — это четкий сигнал для всей Европы, что формат трансатлантических отношений следует подвергнуть фундаментальному пересмотру.

«В Европе растет ощущение, что после сделки AUKUS в трансатлантических отношениях "что-то сломалось", есть мнения о необходимости пересмотра отношений с США», — приводит слова Бретона РИА Новости.

Создание нового военного блока прокомментировали и в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла, что создание AUKUS — это очень показательный момент, показывающий истинное отношение США к тем, кого в Белом доме называют союзниками.