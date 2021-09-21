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QQ-Tencent: российский «Искандер-М» держит под прицелом 14 столиц НАТО

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 12:13
Армия
QQ-Tencent: российский «Искандер-М» держит под прицелом 14 столиц НАТО
Федеральное агентство новостей

Пекин, 21 сентября. Пентагон все больше нервничает из-за российского ракетного арсенала. Москва держит под прицелом сразу 14 столиц стран НАТО, пишут китайские обозреватели QQ-Tencent.

В последние годы Россия значительно развила ракетный арсенал, ее новейшие комплексы «Искадер-М» без особых проблем могут нанести удар по дюжине столиц НАТО, заключили военные обозреватели китайского интернет-портала QQ-Tencent.

США тяжело смириться с тем, что Россия обошла их в военных возможностях. Пентагон получил увесистую пощечину, когда Москва показала модернизированные ракетные комплексы «Искандер-М», способные поражать цели в любых условиях и в радиусе 500 километров. При этом комплексу не нужна поддержка спутников, все разведданные можно внести в управляющий блок.

В качестве ответной меры США разместили свои ракеты-перехватчики в Польше под видом заботы о коллективной безопасности Восточной Европы и заявили, что Россия нарушает условия договора о размещении ракет средней дальности. Однако китайские аналитики отметили, что первыми договор в одностороннем порядке покинул Вашингтон, чем вынудил Москву идти на ответные меры.

Россия также продемонстрировала свой военный потенциал, отработав ракетные стрельбы в Крыму, где военные поразили мишени из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Неделей ранее издание RT посвятило материал советскому инженеру Сергею Павловичу. Именно ему ВС РФ обязаны комплексами «Шмель», «Малютка», «Штурм» и «Хризантема». Его наработки легли в основу системы «Искандер».

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