Захарова назвала создание союза США, Австралии и Великобритании показательным моментом

Москва, 21 сентября. Формирование военно-политического союза AUKUS между США, Австралией и Великобританией стало показательным моментом в вопросах партнерства и сотрудничества.

Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, AUKUS демонстрирует, что для входящих в него стран означает союзничество. При этом она отметила, что совместная стратегия США, Австралии и Великобритании «удивила весь мир».

«Это очень интересно. Это о том, что такое для них партнерство, союзничество и обязательства», — указала дипломат.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе США и Великобритания совместно с Австралией объявили о создании союза AUKUS. Данный факт вызвал недовольство со стороны Китая и, особенно, Франции, которая в итоге осталась без контракта на строительство подлодок для австралийских ВМС.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян раскрыл истинную цель создания альянса между США, Великобританией и Австралией. По его словам, этот шаг объясняет логику Brexit.