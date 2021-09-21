Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 15:23
15:19
Общество
Трейлер открывшего «Кинотавр» документального фильма о Бодрове-младшем появился в Сети
15:19
Общество
Водителей Петербурга предупредили о новых правилах парковки на десятках улиц города
15:18
Общество
Елизавета II раскритиковала идею принца Чарльза превратить Букингемский дворец в музей
15:15
Политика
Слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении не подтвердились
15:13
Экономика
Российская экономика полностью преодолела вызванный пандемией спад
15:10
Общество
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться
15:09
Общество
Роман Романенко обратился с открытым письмом к Сергею Собянину
15:09
Весь мир
Политолог Тимерман рассказал ФАН о внезапной смене кабинета министров в Аргентине
15:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 21 сентября, праздники, факты, люди
14:58
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать жилой дом в Альметьевске
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 21 сентября, праздники, факты, люди
Общество

Сегодня отмечается Международный день мира. Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 сентября днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов. До сих пор во многих странах спокойная жизнь без военных конфликтов — не более чем сказочная мечта. ООН призывает сегодня не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради его достижения.

С 2010 года 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Праздник был учрежден с целью сохранения самобытности нашего народа. Русский язык и литература был и остается весомой частью мирового культурного наследия. Кроме того, сегодня верующие отмечают важный православный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 21 сентября, праздники, факты, люди
россия история события этот день в истории
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru