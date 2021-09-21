«Этот день в истории». Что произошло 21 сентября, праздники, факты, люди

Сегодня отмечается Международный день мира. Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 сентября днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов. До сих пор во многих странах спокойная жизнь без военных конфликтов — не более чем сказочная мечта. ООН призывает сегодня не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради его достижения.

С 2010 года 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Праздник был учрежден с целью сохранения самобытности нашего народа. Русский язык и литература был и остается весомой частью мирового культурного наследия. Кроме того, сегодня верующие отмечают важный православный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».