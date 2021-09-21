Новые «Точки роста» открывают в Югре

Ханты-Мансийск, 21 сентября. Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в ХМАО продолжают открывать центры цифрового и гуманитарного образования. Так, за последние дни «Точки роста» появились в Верхнеказымском, Куть-Яхе и Талинке, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news.

«Точка роста» даст юным жителям Верхнеказымского (Белоярский район) возможность заниматься исследованиями в области химии, биологии, физики, роботостроения, разрабатывать индивидуальные и групповые проекты. Здесь созданы все условия для внеурочной деятельности детей. Лаборатории оснащены самым современным оборудованием. Например, для занятий робототехникой здесь появилась такая конструкция, как манипулятор, конструктор для сборки моделей инженерных систем.

«Конечно, это оборудование позволит заниматься и профориентацией, так как здесь уже инженерная техника — более сложная. Алгоритм программирования более сложный для старшеклассников», — говорит руководитель кружка «ПервоЛого» Ольга Поспелова.

Отличительная особенность «Точки роста», созданной на базе Куть-Яхской школы (Нефтеюганский район), — наличие планетария для изучения астрономии. Специальный экран-купол позволит с помощью обучающих фильмов знакомиться как с устройством Вселенной, так и со строением организма человека. Нагляднее станут и гуманитарные дисциплины. Например, с помощью 3D-экрана можно увидеть шедевры мировой живописи.

Оборудование центра подобрано таким образом, чтобы с легкостью создавать интереснейшие проекты на актуальные социальные, экологические, экономические темы, тем самым повышая статус проектной и учебно-исследовательской деятельности.

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