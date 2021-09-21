Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 13:52
13:50
Весь мир
Подорожание топлива усугубило финансовые проблемы грузоперевозчиков Марокко
13:45
Общество
Министр здравоохранения России посетил пострадавших после стрельбы в Перми
13:44
Общество
Готовясь к нападению на университет, Бекмансуров обманул медиков и мать
13:43
Армия
Церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Аскольд» состоялась в Керчи
13:41
Происшествия
Бывшая жена дублирующего режиссера фильма «Вызов» обвинила его в избиении
13:40
Политика
Лондон объявил имя третьего подозреваемого по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери
13:36
Общество
Дождь смыл покрытие детской площадки в Таганроге, сделанной к приезду Матвиенко
13:34
Общество
Новые «Точки роста» открывают в Югре
13:29
Общество
Детеныши лебедей Персея и Афины в Петербурге не дожили до осени
13:27
Происшествия
Жителя Твери оправдали по делу об убийстве троих человек при самообороне
Все новости

Новые «Точки роста» открывают в Югре
Общество
Новые «Точки роста» открывают в Югре
logia.su  /  КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ

Ханты-Мансийск, 21 сентября. Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в ХМАО продолжают открывать центры цифрового и гуманитарного образования. Так, за последние дни «Точки роста» появились в Верхнеказымском, Куть-Яхе и Талинке, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news.

«Точка роста» даст юным жителям Верхнеказымского (Белоярский район) возможность заниматься исследованиями в области химии, биологии, физики, роботостроения, разрабатывать индивидуальные и групповые проекты. Здесь созданы все условия для внеурочной деятельности детей. Лаборатории оснащены самым современным оборудованием. Например, для занятий робототехникой здесь появилась такая конструкция, как манипулятор, конструктор для сборки моделей инженерных систем.

«Конечно, это оборудование позволит заниматься и профориентацией, так как здесь уже инженерная техника — более сложная. Алгоритм программирования более сложный для старшеклассников», — говорит руководитель кружка «ПервоЛого» Ольга Поспелова.

Отличительная особенность «Точки роста», созданной на базе Куть-Яхской школы (Нефтеюганский район), — наличие планетария для изучения астрономии. Специальный экран-купол позволит с помощью обучающих фильмов знакомиться как с устройством Вселенной, так и со строением организма человека. Нагляднее станут и гуманитарные дисциплины. Например, с помощью 3D-экрана можно увидеть шедевры мировой живописи.

Оборудование центра подобрано таким образом, чтобы с легкостью создавать интереснейшие проекты на актуальные социальные, экологические, экономические темы, тем самым повышая статус проектной и учебно-исследовательской деятельности.

Ранее ФАН рассказывал о предложении Минприроды РФ. По запросу ведомства в российских школах может появиться урок экологии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новые «Точки роста» открывают в Югре
хмао образование югра нацпроекты точка роста
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru