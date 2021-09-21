«Могу только восхищаться и уважать»: Бен Аффлек высказался о своем отношении к Дженнифер Лопес

Вашингтон, 21 сентября. Американский актер Бен Аффлек с теплотой рассказал о своей возлюбленной Дженнифер Лопес. Он подчеркнул, что артисткой можно только восхищаться.

Знаменитости дали первое совместное интервью. Беседа с изданием ADWEEK была посвящена карьере певицы. Лопес считает себя редким артистом, поскольку может петь, танцевать и делать шоу. Кроме того, по ее словам, у нее есть уникальная особенность — вдохновлять других людей своим примером.

«В начале своей карьеры я решила стать послом бренда для таких компаний, как L’Oréal и Louis Vuitton, когда другие этого не делали. Было так много табу для настоящих артистов, актрис и исполнителей на подобные вещи», — подчеркнула 52-летняя звезда.

Дженнифер Лопес отметила, что хотела быть той женщиной с обложки, которая будет напоминать всем о возможностях и ломать стереотипы.

Бен Аффлек не скрывает, что гордится возлюбленной. Он признает сделанный вклад артистки в общество, отметив, что она смогла изменить мир.

«Дженнифер же вдохновила огромную группу людей почувствовать, что они заняли свое место «за столом» в этой стране. Такой эффект оказывали немногие на протяжении всей истории. Это то, чего я никогда не узнаю, а могу только поддержать, восхищаться и уважать», — сказал 49-летний актер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале нулевых. Они даже были обручены, но официальные отношения так и не заключили. Пара воссоединилась спустя более чем 15 лет. В конце августа Аффлека видели у Тиффани в Сенчури-Сити, где он присматривал обручальные кольца.