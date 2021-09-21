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Музыкальный критик Соседов усомнился, что Королева наврала о внебрачной дочери
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Соседов усомнился, что Королева наврала о внебрачной дочери
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 21 сентября. Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов высказался о скандальной истории с внебрачным ребенком певицы Наташи Королевой.

Исполнительница хита «Маленькая страна» стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где поделилась неожиданными откровениями. Королева призналась, что два года назад у нее родился ребенок, о котором не знал никто из членов ее семьи, в том числе муж артистки Сергей Тарзан Глушко и ее мать Людмила Порывай.

По словам певицы, она пожертвовала свою яйцеклетку другу-гею, который хотел стать отцом при помощи суррогатной матери. Однако многие зрители программы не поверили в эту историю и решили, что Королева врет ради пиара.

Соседов при этом усомнился, что исполнительница рассказала неправду. По мнению музыкального критика, у артистки нет причин обманывать публику. Телеведущий предупредил, что знаменитость могут ждать серьезные последствия в случае, если она наврала о внебрачной дочери.

«Она умная девочка и понимает: если выдумка вдруг вскроется, это будет огромный позор для нее, удар по репутации», — объяснил Соседов в комментарии News.ru.

Отцом тайного ребенка Королевой мог стать IT-миллиардер Леонид Радвинский, который долгое время живет в США. Предполагается, что он щедро заплатил певице за яйцеклетку.

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