Глава Минобрнауки Фальков поблагодарил обезвредившего пермского стрелка лейтенанта

Пермь, 21 сентября. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поблагодарил сотрудника ДПС, который остановил студента, открывшего стрельбу по людям в университете.

Фальков встретился с лейтенантом лично и отметил, что самоотверженные действия правоохранителя помогли избежать новых смертей. По словам министра, профессионализм полицейского сыграл решающую роль в сложной ситуации.

Тимур Б. напал на пермский вуз с огнестрельным оружием в понедельник. В результате атаки погибли шесть человек, более 20 пострадали. В настоящее время стрелок пребывает в тяжелом состоянии. Позже он направится на комплексную психиатрическую экспертизу.