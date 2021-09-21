Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 12:22
12:20
Политика
Социолог Шугалей: Действия США могут привести к гуманитарной катастрофе в Афганистане
12:18
Армия
Патрушев отметил антироссийскую направленность союза США, Австралии и Британии
12:17
Общество
Самарские студенты устроили стихийный мемориал в память о жертвах событий в Перми
12:16
Происшествия
В Калининграде задержан предполагаемый убийца подростка на новосибирском пляже
12:15
Армия
Истребитель F-35 оказался в пятерке худших американских самолетов по версии NI
12:12
Общество
Астролог Кройцер рассказала, как ретроградный Уран повлияет на знаки зодиака
12:11
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Нагиев честно рассказал, какая женщина ему нужна
12:04
Общество
Стэнфордские ученые заявили об эффективности статинов при лечении язвенного колита
12:03
Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: биолаборатории США угрожают миллионам людей по всему миру
12:02
Наука
Ученые из США заявили о неэффективности старых антител против коронавируса
Все новости

Глава Минобрнауки Фальков поблагодарил обезвредившего пермского стрелка лейтенанта

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 11:26
Происшествия
Глава Минобрнауки Фальков поблагодарил обезвредившего пермского стрелка лейтенанта
facebook.com  /  Валерий Фальков

Пермь, 21 сентября. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поблагодарил сотрудника ДПС, который остановил студента, открывшего стрельбу по людям в университете.

Фальков встретился с лейтенантом лично и отметил, что самоотверженные действия правоохранителя помогли избежать новых смертей. По словам министра, профессионализм полицейского сыграл решающую роль в сложной ситуации.

Тимур Б. напал на пермский вуз с огнестрельным оружием в понедельник. В результате атаки погибли шесть человек, более 20 пострадали. В настоящее время стрелок пребывает в тяжелом состоянии. Позже он направится на комплексную психиатрическую экспертизу.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Глава Минобрнауки Фальков поблагодарил обезвредившего пермского стрелка лейтенанта
стрельба пермь фальков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru