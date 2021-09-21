Экономист Лобода рассказал, в каком направлении Беглов будет развивать Петербург и Ленобласть

Губернатор Северной столицы Александр Беглов может развивать город и область в сфере энергетики и финансов. Санкт-Петербург и Ленинградская область могли бы учредить свой собственный банк для развития инвестиционных проектов в регионе, в числе его акционеров, вполне вероятно, могли бы оказаться представители и российского, и зарубежного бизнеса. Такое мнение ФАН высказал экономист, эксперт финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Совместное развитие

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о совместном развитии Петербурга и Ленобласти. Этот вопрос будут обсуждать новые созывы депутатов заксобраний Петербурга и Ленинградской области.

pixabay.com / Peter H

«Нам нужно объединить наши усилия — депутатского корпуса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У нас много проектов: развязки, дороги, транспорт, экология, переработка мусора, транспортная реформа, совместное строительство, социальные объекты. Объединение усилий даст большой эффект», — заявил Беглов.

Инфраструктурные проекты

Как отметил Андрей Лобода, население Санкт-Петербурга и Ленинградской области превышает 6 млн человек. Для людей, живущих в городе и пригородах, граница между двумя субъектами России является условной. Большая часть населения работает в городе на Неве, а постоянно проживает в 20 и более километрах от центра Северной столицы. Законотворческие инициативы об интеграции Петербурга и Ленобласти озвучивались еще в сентябре прошлого года. Нормативная база в части развития городской агломерации позволит эффективно реализовать приоритетные задачи для города и области.

«Крупные инфраструктурные проекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области логично рассматривать как общие и единые в разработке, реализации и контроле. Сегодня одной из приоритетных задач перед городом и областью стоит строительство КАД-2, ускоренное строительство новых станций и линий метрополитена с выходом за пределы городской черты по примеру Москвы, создание сквозных высокосортных железнодорожных магистралей, пронизывающих территории области и города, модернизация новой скоростной железнодорожной ветки Петербург — Москва. И это только часть крупных предстоящих задач, реализация которых может значительно улучшить качество жизни граждан. Два региона могли бы объединить усилия для реализации прорывов в транспортной и логистической инфраструктурах, развития туризма, отраслей с высокой добавленной стоимостью», — пояснил Андрей Лобода.

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По его словам, колоссальный потенциал сегодня для города и области представляют энергетика и финансы. Санкт-Петербург и Ленинградская область могли бы учредить собственный банк для развития инвестиционных проектов в регионе, в числе его акционеров, вполне вероятно, могли бы оказаться представители и российского, и зарубежного бизнеса. Инвестиционные рейтинги города и области по-прежнему привлекательны для инвесторов. Два самостоятельных и самодостаточных субъекта могут серьезно выиграть от синергии и показать пример другим российским регионам. Для этого, конечно, понадобятся эффективные управленцы для реализации поставленных задач.

«Присутствие губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в цифровой медиасреде традиционно очень высокое. Важно, чтобы оба руководителя учли и донесли в своей коммуникационной политике для общественности важнейшие ключевые посылы для людей и бизнеса. Единая социальная политика и стандарты реализации социальных программ только сплотят общество в двух регионах. Это касается политики градостроения и застройки новых территорий», — заключил Андрей Лобода.

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что губернатор Беглов доведет годовой бюджет Петербурга до триллиона рублей.