Минобороны РФ подарило Южной Осетии военное имущество на День республики

Цхинвал, 21 сентября. Делегация от Минобороны РФ прибыла в Цхинвал для участия в торжестве по случаю Дня республики. Министру обороны Южной Осетии передали военное имущество от России.

Делегация от российского оборонного ведомства под руководством 4-й гвардейской военной базы приняла участие в праздничных мероприятиях в Цхинвале. Югоосетинской стороне было передано новое военное имущество для поддержания боеспособности армии республики.

«Поставленное военное имущество существенно повысит возможности Вооруженных сил Республики Южная Осетия по выполнению различных задач», — указали в пресс-службе Минобороны РФ.

Еще 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял решение о повышении статуса автономной области Южная Осетия до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР.

С праздником Цхинвал также поздравили делегаты, прибывшие из Сирии. Президент республики Анатолий Бибилов провел встречу с делегацией из САР, возглавляемой заместителем спикера парламента Мухаммадом Акрамом аль-Аджлани. Также в событии приняли участие посол Сирии в РФ Риад Хаддад и ряд осетинских чиновников.