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Третий штурмовой полк сформирован в составе Псковской дивизии ВДВ
Армия
Третий штурмовой полк сформирован в составе Псковской дивизии ВДВ
Пресс-службы Минобороны РФ

Псков, 21 сентября. Формирование третьего десантно-штурмового полка в составе Псковской дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) завершено. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Как указывается в сообщении, 1 декабря 2018 года полк был восстановлен в составе воинского соединения, а 1 сентября 2021 года завершилось формирование полного штата. Он стал третьим в составе дивизии.

По данным Минобороны РФ, командующий ВДВ Андрей Сердюков прибыл в Псковскую дивизию, в которой проведет мероприятия ввода в строй полностью сформированного 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка.

Ранее сообщалось, что российское военное ведомство до конца текущего года примет решение по поводу нового облика воздушно-десантных войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что после преобразования ВДВ потребуется больше вертолетов.

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