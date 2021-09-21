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Эфир: Кому спишут долги по кредитам и почему опять взлетели цены на гречку

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 16:05
Экономика
Эфир: Кому спишут долги по кредитам и почему опять взлетели цены на гречку
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Во вторник, 21 сентября, с 16:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидата экономических наук Артема Голубева.

В рамках механизма внесудебного банкротства россиянам спишут долги на сумму более чем 1,6 млрд рублей. Этот механизм был запущен год назад и позволяет гражданам с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. рублей включительно бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве. Процедура требует соответствия должника ряду требований и длится около полугода.

Кто в итоге заплатит за должника кредитору?

Не станет ли этот механизм возможностью для наживы недобросовестных граждан?

Можно ли набрать долгов и не платить?

Что нельзя отобрать у должника за долги?

Как много должников появилось в России?

Считается ли пенсия доходом?

Почему опять выросли цены на гречку?

На что еще будут расти цены и будет ли откат?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает Артем Голубев.

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