«Твердая пятерка»: Захарова высоко оценила информационное сопровождение выборов в Госдуму

Москва, 21 сентября. Информационное сопровождение на протяжение всей избирательной компании в Госдуму VIII созыва выполнено на самом высоком уровне, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства высказалась об освещении хода выборов в интервью Youtube-каналу «Соловьев Live». Как отметила дипломат, представители СМИ сработали профессионально и непредвзято, все можно было сфотографировать и заснять. Также на высоком уровне была борьба с фейками и информационными вбросами.

«Люди могли фотографировать, снимать. Все было прозрачно и открыто. <...> Информационная работа, сопровождавшая избирательную кампанию в Государственную думу, была проведена на твердую "пятерку"», — высоко оценила информационную работу Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ уличила страны Запада в двойных стандартах касательно присутствия на выборах международных наблюдателей. Дипломат обратила внимание критиков из либерально-демократических стран на грядущие выборы в бундестаг в ФРГ, где на всю многомиллионную страну заявлено всего четыре международных представителя.