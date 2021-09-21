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Певица МакSим поразила фанатов худобой на новых снимках после выхода из комы

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 10:56
Шоу-бизнес
Певица МакSим поразила фанатов худобой на новых снимках после выхода из комы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 21 сентября. Знаменитая певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) опубликовала новые фотографии после тяжелой болезни. Артистка показала снимки с прогулки в парке.

Кадры с пережившей искусственную кому МакSим появились на ее странице в Instagram. На фото певица, одетая в белые брюки, куртку и футболку, позирует в лучах солнца. Исполнительница хита «Нежность» выглядит на снимках очень счастливой. Подписывать кадры знаменитость не стала.

Фанаты Максимовой обсудили ее фотографии в комментариях. Многие поклонники отметили, что артистка сильно похудела после комы. Подписчики были поражены стройной фигурой знаменитости.

«Худенькая совсем стала!»;

«Как же ты исхудала!»;

«Боже, как сильно похудела! Здоровья тебе», — написали удивленные комментаторы.

Однако среди фолловеров МакSим нашлись и те, кто оставил комплименты под ее постом. Певицу назвали красоткой и «милой хрупкой девочкой».

Напомним, исполнительница попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких. Артистка провела долгое время на аппарате ЭКМО, который заменял работу ее внутренних органов и насыщал кровь кислородом. МакSим рассказывала, что во время искусственной комы у нее дважды останавливалось сердце.

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