Певица МакSим поразила фанатов худобой на новых снимках после выхода из комы

Москва, 21 сентября. Знаменитая певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) опубликовала новые фотографии после тяжелой болезни. Артистка показала снимки с прогулки в парке.

Кадры с пережившей искусственную кому МакSим появились на ее странице в Instagram. На фото певица, одетая в белые брюки, куртку и футболку, позирует в лучах солнца. Исполнительница хита «Нежность» выглядит на снимках очень счастливой. Подписывать кадры знаменитость не стала.

Фанаты Максимовой обсудили ее фотографии в комментариях. Многие поклонники отметили, что артистка сильно похудела после комы. Подписчики были поражены стройной фигурой знаменитости.

«Худенькая совсем стала!»; «Как же ты исхудала!»; «Боже, как сильно похудела! Здоровья тебе», — написали удивленные комментаторы.

Однако среди фолловеров МакSим нашлись и те, кто оставил комплименты под ее постом. Певицу назвали красоткой и «милой хрупкой девочкой».

Напомним, исполнительница попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких. Артистка провела долгое время на аппарате ЭКМО, который заменял работу ее внутренних органов и насыщал кровь кислородом. МакSим рассказывала, что во время искусственной комы у нее дважды останавливалось сердце.