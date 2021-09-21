Сразу два авиаполка Северного флота отправятся тренироваться в Крыму на комплексе НИТКА

Симферополь, 21 сентября. Авиационный комплекс НИТКА впервые используют для подготовки летчиков сразу двух отдельных корабельных истребительных авиаполков, развернутых в Крыму.

В ближайшие дни ротация отдельных корабельных истребительных авиаполков в составе Северного флота (СФ) пройдет на наземном испытательном тренировочном комплексе авиации (НИТКА) в Крыму.

«Ориентировочно в третьей декаде сентября 279-й ОКИАП на самолетах Су-33 и Су-25УТГ вернется на базовый аэродром СФ. Его сменит 100-й ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, комплекс НИТКА впервые будет задействован сразу для двух полков, что станет новой практикой для крымского центра подготовки. Процесс подготовки летчиком поменяли по настоянию главкома ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Самолеты 279-го ОКИАП прибыли в Крым в начале августа.

В мае Минобороны РФ подписало контракт на ремонт и модернизацию комплекса НИТКА, который представляет собой копию авианосца «Адмирал Кузнецов», снабженный трамплином и аэрофинишерами. На его базе проходит подготовка экипажей палубной авиации, при его помощи летчики отрабатывали взлет и посадку самолета на палубу авианосца.