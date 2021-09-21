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Биржевые индексы США снизились в ходе торгов

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 10:49
Экономика
Биржевые индексы США снизились в ходе торгов
Global Look Press  /  James Matsumoto / Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 21 сентября. Новости из КНР значительно повлияли на ключевые американские индикаторы.

Главные фондовые индексы Соединенных Штатов показали снижение на торгах из-за происходящего с застройщиком China Evergrande Group.

Отмечается, что индекс Dow Jones Industrial Average рекордно опустился с июля, а Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite максимально ослабли с мая. Первый показатель достиг 33 970,47 пункта, уменьшившись на 614,41 пункта (-1,78%). S&P 500 расположился у отметки в 4357,73 пункта (-1,7%), а Nasdaq Composite просел на 330,06 пункта (-2,2%), составив 14 713,9 пункта.

Индекс S&P 500 может продолжить свое падение и снизиться в дальнейшем на 20% и больше, уверены аналитики Morgan Stanley. Дело в том, что компания Evergrande беспокоит многих инвесторов в связи с состоянием своих финансовых дел, из-за чего многие рынки испытывают волатильность. Помимо этого, финансисты ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США в среду.

Morgan Stanley прогнозирует негативные перспективы для фондовых рынков Соединенных Штатов в течение этого года. По их мнению, они могут просесть в 2021 году на 10-15%.

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