Москва, 21 сентября. Германия не сможет остановить запуск «Северного потока — 2», вне зависимости от результатов выборов в бундестаг, заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, российский газопровод уже достроен, поэтому новый кабинет министров сможет попытаться остановить работу «СП-2» только после его запуска. За такую инициативу выступают представители немецкой партии «Союз 90/Зеленые». Многие специалисты предположили, что поддерживающие «СП-2» члены правительства будут вынуждены пересмотреть договоренности по энергетическому проекту в случае победы «зеленых».

«Тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили «Северный поток — 2», <…> такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», — отметил политолог.

Александр Рар подчеркнул, что на территории ФРГ есть разумные и прагматически думающие люди, которые готовы в любой момент объяснить «зеленому» министру с сумасшедшими идеями суть всей ситуации с «Северным потоком — 2».

Как стало известно ранее, депутат бундестага Вальдемар Гердт раскритиковал партию «Зеленые» из-за выступлений против российского газопровода. По его словам, немецкие хранилища энергоресурсов заполнены только на 70%, а такие показатели могут привести к дефициту газа в холодное время года.