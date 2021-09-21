Эфир: Чем обернется новый альянс США, Великобритании и Австралии для ЕС и НАТО

Во вторник, 21 сентября, с 15:30 в прямом эфире студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают разлад в отношениях ЕС и США, а также возможные последствия создания нового военного альянса AUKUS.

Австралия разорвала контракт с Францией на поставку подводных лодок. Теперь австралийцы будут покупать их у США.

В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот шаг неприемлемым, отметив, что он осложняет отношения США и ЕС. Тем временем Франция впервые в истории отозвала послов из США и Австралии, а Эммануэль Макрон отменил визит в Берн из-за отказа Швейцарии от покупки французских истребителей.

Почему надежные союзники перестали покупать оружие у французов?

Грозит ли НАТО развал из-за непримиримых противоречий?

Создаст ли Евросоюз собственную армию?

Как ответит Китай на образование военного альянса AUKUS: Великобритания — США — Австралия?

На эти и другие вопросы Медиагруппе «Патриот» отвечает французский писатель и журналист Дмитрий Де Кошко.