Ученые университета Барселоны привели еще одно доказательство вымирания динозавров из-за астероида

Барселона, 21 сентября. Испанские исследователи из университетов Барселоны и Сарагоса нашли очередное доказательство в пользу того, что древние животные вымерли из-за падения астероида.

Эксперты установили, что массивные вулканические извержения не повлияли на исчезновение видов в конце мелового периода. Результаты опубликовали в журнале Geology.

Глобальные климатические изменения на Земле происходили 66 млн лет назад, именно при смене мелового периода на палеогеновый отмечается массовое вымирание животных. Ученые провели изотопный анализ углерода-13 в отложениях скал Сумайи и установили три эпизода изменения климата, два из которых связаны со смещением наклона оси планеты, один — с трапповым вулканизмом. Эксперты установили, что ни одно из этих явлений не стало причиной исчезновения видов на Земле.

В Узбекистане палеонтологи обнаружили останки «царя динозавров», вид которого ранее не был известен. Установлено, что Ulughbegsaurus uzbekistanensis исчез с лица Земли в позднемеловой период.

Ученые всего мира выражают беспокойство из-за стремительного таяния ледников Гренландии. Потепление в Арктике происходит в три раза быстрее, чем на остальных частях планеты, сообщает издание «Ридус». Изменение температуры может привести к массовому вымиранию всего живого, считают исследователи.