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Захарова предупредила Турцию об ответе России на непризнание выборов в Крыму
Политика
Захарова предупредила Турцию об ответе России на непризнание выборов в Крыму
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 21 сентября. Непризнание Турцией парламентских выборов в Крыму — предельно недружественный шаг, который Москва не не оставит без ответа, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Захарова решительно осудила недружественный выпад Анкары в отношении Крыма. Подобное поведение турецких властей подрывает диалог двух стран, а Кремль в ближайшем будущем сделает выводы и подготовит ответ на русофобскую дипломатическую эскападу, предупредили на Смоленской площади.

«Москва обратила внимание на заявления главы МИД Турции по непризнанию выборов в Крыму, делаем выводы», — приводит пресса слова официального представителя российского дипломатического ведомства.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года, прошедшего в полном соответствии с нормами международного права. Подавляющее большинство участвовавших в голосовании жителей региона высказалось в поддержку возвращения на историческую родину. Дипломатические выпады Анкары наверняка будут упомянуты в ходе встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, о подготовке к которой сообщили в Кремле.

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Все новости / Политика / Захарова предупредила Турцию об ответе России на непризнание выборов в Крыму
Мария Захарова выборы россия турция мид рф крым дипломатия
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