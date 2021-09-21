Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 10:52
10:50
Происшествия
Пермяки несут цветы и свечи к стихийному мемориалу в память о жертвах стрельбы в вузе
10:49
Экономика
Биржевые индексы США снизились в ходе торгов
10:47
Общество
Скончался 72-летний супруг дизайнера Тома Форда
10:45
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной подал на нее в суд из-за детей
10:45
Происшествия
Пермскому стрелку проведут комплексную психиатрическую экспертизу
10:44
Происшествия
Ил-76 с пострадавшими при стрельбе в Перми отправился в Москву
10:43
Политика
Политолог Александр Рар назвал безумным шагом попытки «зеленых» остановить «СП-2»
10:42
Наука
Ученые университета Барселоны привели еще одно доказательство вымирания динозавров из-за астероида
10:42
Политика
Захарова предупредила Турцию об ответе России на непризнание выборов в Крыму
10:40
Политика
Сатановский не исключил соперничество США с другими странами за крупные оборонные проекты
Все новости

Сатановский не исключил соперничество США с другими странами за крупные оборонные проекты
Политика
Сатановский не исключил соперничество США с другими странами за крупные оборонные проекты
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 21 сентября. США меньше чем за неделю отняли у Франции два оборонных контракта. Американские власти не перестанут соперничать и с другими странами за крупные проекты.

Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале. Специалист не исключил развитие действий США в направлении перехвата различных проектов у других государств.

Австралия разорвала с Францией контракт на строительство подводных лодок на 66 миллиардов долларов. Парижу они предпочли Вашингтон. Спустя некоторое время стало известно, что американская сторона перехватила у французской шестимиллиардное соглашение на поставку Швейцарии истребителей. Соединенные Штаты на этом не остановятся, уверен Сатановский.

«Раз уж Вашингтон начал обувать Париж буквально по всему миру. Какие там еще у французов есть крупные контракты, которые американцы могут перехватить? По крайней мере, в сфере экспорта вооружений и военной техники они себя особо стеснять не будут. Да и не только там», — рассказал политолог.

Евгений Сатановский отметил, что остальным странам тоже следует быть готовыми к столкновению с США в борьбе за крупные проекты. Ведь у Вашингтона помимо Парижа есть и другие партнеры по НАТО. Это государства с хорошо развитой военной промышленностью, уточнил эксперт.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Североатлантический альянс был создан в целях продвижения интересов США. Из-за политических и коммерческих потерь Франция может покинуть НАТО, процитировали специалиста журналисты НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сатановский не исключил соперничество США с другими странами за крупные оборонные проекты
сша франция сатановский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru