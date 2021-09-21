Сатановский не исключил соперничество США с другими странами за крупные оборонные проекты

Москва, 21 сентября. США меньше чем за неделю отняли у Франции два оборонных контракта. Американские власти не перестанут соперничать и с другими странами за крупные проекты.

Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале. Специалист не исключил развитие действий США в направлении перехвата различных проектов у других государств.

Австралия разорвала с Францией контракт на строительство подводных лодок на 66 миллиардов долларов. Парижу они предпочли Вашингтон. Спустя некоторое время стало известно, что американская сторона перехватила у французской шестимиллиардное соглашение на поставку Швейцарии истребителей. Соединенные Штаты на этом не остановятся, уверен Сатановский.

«Раз уж Вашингтон начал обувать Париж буквально по всему миру. Какие там еще у французов есть крупные контракты, которые американцы могут перехватить? По крайней мере, в сфере экспорта вооружений и военной техники они себя особо стеснять не будут. Да и не только там», — рассказал политолог.

Евгений Сатановский отметил, что остальным странам тоже следует быть готовыми к столкновению с США в борьбе за крупные проекты. Ведь у Вашингтона помимо Парижа есть и другие партнеры по НАТО. Это государства с хорошо развитой военной промышленностью, уточнил эксперт.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Североатлантический альянс был создан в целях продвижения интересов США. Из-за политических и коммерческих потерь Франция может покинуть НАТО, процитировали специалиста журналисты НСН.