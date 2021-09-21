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Более 70 артиллерийских и ракетных систем задействуют на учениях «Мирная миссия — 2021»
Армия
Более 70 артиллерийских и ракетных систем задействуют на учениях «Мирная миссия — 2021»
wikipedia.org  /  One half 3544

Екатеринбург, 21 сентября. Военнослужащие из стран-членов Шанхайской организации сотрудничества задействуют на учениях «Мирная миссия — 2021» более 70 артиллерийских и ракетных систем.

Такие данные сообщает пресс-служба Центрального военного округа. При этом всего за время учений планируется использовать более 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

«В рамках учения создана совместная группировка ракетных войск и артиллерии, основу которой составляют два гаубичных самоходных и реактивный артиллерийские дивизионы из состава мотострелковой и артиллерийской бригад ЦВО», — отмечается в заявлении.

Так, на вооружение общей группировки сил переданы российские 52-мм самоходные гаубицы «Мста-С» и 120-мм «Хоста», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», реактивные системы залпового огня «Град», а также китайские 122-мм самоходные гаубицы PLL-09.

Ранее стало известно, что в ходе маневров стран ШОС будет учитываться опыт ведения боевых действий, полученный ВС РФ в Сирии и Нагорном Карабахе.

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учения артиллерия шос мирная миссия — 2021
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