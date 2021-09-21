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В Сети появилось видео атаки пермского стрелка на проезжающие автомобили

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 10:38
Происшествия
В Сети появилось видео атаки пермского стрелка на проезжающие автомобили
Федеральное агентство новостей

Пермь, 21 сентября. Тимур Б. перед нападением на университет палил по проезжавшим машинам на улице. Видео со стрельбой опубликовано в Сети.

На кадрах, обнародованных в Telegram-канале Ateo Breaking, видно, как одна из пуль попадает в лобовое стекло машины рядом с университетом. Водитель чудом не пострадал. После атаки на автомобили стрелок вошел в вуз.

Жертвами вооруженного нападения на пермский университет стали шесть человек, еще 24 пострадали. Подозреваемый был ранен, в настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Отец Тимура Б. был шокирован трагедией.

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пермь трагедия стрелок
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