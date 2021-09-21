В Сети появилось видео атаки пермского стрелка на проезжающие автомобили

Пермь, 21 сентября. Тимур Б. перед нападением на университет палил по проезжавшим машинам на улице. Видео со стрельбой опубликовано в Сети.

На кадрах, обнародованных в Telegram-канале Ateo Breaking, видно, как одна из пуль попадает в лобовое стекло машины рядом с университетом. Водитель чудом не пострадал. После атаки на автомобили стрелок вошел в вуз.

Жертвами вооруженного нападения на пермский университет стали шесть человек, еще 24 пострадали. Подозреваемый был ранен, в настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Отец Тимура Б. был шокирован трагедией.