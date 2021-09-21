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Минобороны РФ получило для рассмотрения несколько проектов новых неатомных подлодок
Армия
Минобороны РФ получило для рассмотрения несколько проектов новых неатомных подлодок
пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи»

Москва, 21 сентября. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» передало Министерству обороны РФ несколько проектов новых неатомных подводных лодок следующего пятого поколения.

Как рассказал заместитель генерального директора предприятия Андрей Баранов, в числе представленных проектов субмарин есть и «Калина».

«"Рубин" представил Военно-морскому флоту несколько вариантов. Решение за госзаказчиком», — указал Баранов в комментарии РИА Новости.

Стоит отметить, что в данный момент ВМФ РФ получает новейшие субмарины четвертого поколения, среди которых есть атомные типа «Борей» и «Ясень», а также неатомные типа «Лада».

Ранее обозреватели американского издания The National Interest заявили, что российские подлодки класса «Ясень» стали вызовом для Военно-морских сил США. По их мнению, Россия достигла внушительных успехов в создании подводного флота, который теперь может доставить Соединенным Штатам немало проблем.

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минобороны рф подлодка конструкторское бюро
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