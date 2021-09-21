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Эфир: Почему Европа забыла уроки Второй мировой войны и чем она обязана России

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 13:04
Общество
Эфир: Почему Европа забыла уроки Второй мировой войны и чем она обязана России
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Во вторник, 21 сентября, с 13:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают попытки Запада переписать историю Второй мировой войны. 

В угоду русофобскому политическому курсу Запад пытается исказить историческую правду ВОВ, создавая негативный образ России. При этом особенно рьяно это делают страны, которые ранее поддерживали Третий рейх и русофобию: Чехия, страны Прибалтики, Швеция, Норвегия, Финляндия, Япония и даже Болгария. Все они раньше активно сотрудничали с нацистской Германией, а теперь на высшем уровне распространяют русофобскую пропаганду.

Кто и зачем придумал миф о вине СССР в развязывании Второй мировой войны?

Как страны Европы сотрудничали с рейхом?

Было ли в Европе реальное сопротивление фашистам и где именно?

Почему в Польше и Прибалтике местное население истребляло евреев?

Возможны ли возрождение фашизма на основе русофобии и война объединенной Европы с теми же мотивами против России?

Кто победил Японию — атомные бомбы США или армия СССР?

Как Китай и Россия вместе отстаивают историческую правду?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечают специалисты исторического парка «Россия — моя история»:

  • Оксана Хухрина, начальник отдела по научно-просветительской деятельности;
  • Иван Петров, старший научный сотрудник отдела по научно-просветительской деятельности.

Специалисты комментируют мифы о Великой Отечественной войне, которые распространяются среди российской молодежи.

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