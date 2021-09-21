Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 10:51
10:49
Экономика
Биржевые индексы США снизились в ходе торгов
10:47
Общество
Скончался 72-летний супруг дизайнера Тома Форда
10:45
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной подал на нее в суд из-за детей
10:45
Происшествия
Пермскому стрелку проведут комплексную психиатрическую экспертизу
10:44
Происшествия
Ил-76 с пострадавшими при стрельбе в Перми отправился в Москву
10:43
Политика
Политолог Александр Рар назвал безумным шагом попытки «зеленых» остановить «СП-2»
10:42
Наука
Ученые университета Барселоны привели еще одно доказательство вымирания динозавров из-за астероида
10:42
Политика
Захарова предупредила Турцию об ответе России на непризнание выборов в Крыму
10:40
Политика
Сатановский не исключил соперничество США с другими странами за крупные оборонные проекты
10:40
Общество
На содержание общественного туалета в Самаре выделят 600 тысяч рублей
Все новости

Знакомая принца Чарльза и его жены объяснила, почему их свадьба могла отмениться

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 10:23
Общество
Знакомая принца Чарльза и его жены объяснила, почему их свадьба могла отмениться
Global Look Press  /  Nicole Kubelka, via www.imago-im/www.imago-images.de

Лондон, 21 сентября. Свадьба принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз могла не состояться из-за проблем со здоровьем герцогини Корнуолльской, сообщила знакомая пары Люсия Санта-Крус.

Старший сын Елизаветы II женился на своей избраннице в 2005 году, однако церемония бракосочетания находилась под угрозой срыва. По словам Санта-Крус, прямо перед свадьбой Паркер-Боулз заболела синуситом — воспалением слизистой оболочки носовых пазух. Ситуацию осложнило и то, что жена Чарльза сильно нервничала перед важным событием.

«Она буквально не могла встать с постели», — отметила знакомая супругов в беседе с Vanity Fair.

В сложный период герцогине Корнуолльской очень помогла ее сестра Аннабель Эллиот. Как рассказали источники, именно она занималась предсвадебными хлопотами и поддерживала Паркер-Боулз, чтобы та быстрее встала на ноги. В итоге супруга принца Чарльза выздоровела вовремя и смогла отправиться с ним под венец.

У наследника британского престола и его жены нет общих детей, но у принца есть двое сыновей от ныне покойной экс-супруги принцессы Дианы — принц Уильям и принц Гарри. Ранее стало известно, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон поссорилась с Камиллой Паркер-Боулз перед свадьбой с герцогом Кембриджским. Причиной конфликта стала фамильная драгоценность.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Знакомая принца Чарльза и его жены объяснила, почему их свадьба могла отмениться
принц чарльз королевская семья паркер-боулз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru