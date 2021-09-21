Знакомая принца Чарльза и его жены объяснила, почему их свадьба могла отмениться

Лондон, 21 сентября. Свадьба принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз могла не состояться из-за проблем со здоровьем герцогини Корнуолльской, сообщила знакомая пары Люсия Санта-Крус.

Старший сын Елизаветы II женился на своей избраннице в 2005 году, однако церемония бракосочетания находилась под угрозой срыва. По словам Санта-Крус, прямо перед свадьбой Паркер-Боулз заболела синуситом — воспалением слизистой оболочки носовых пазух. Ситуацию осложнило и то, что жена Чарльза сильно нервничала перед важным событием.

«Она буквально не могла встать с постели», — отметила знакомая супругов в беседе с Vanity Fair.

В сложный период герцогине Корнуолльской очень помогла ее сестра Аннабель Эллиот. Как рассказали источники, именно она занималась предсвадебными хлопотами и поддерживала Паркер-Боулз, чтобы та быстрее встала на ноги. В итоге супруга принца Чарльза выздоровела вовремя и смогла отправиться с ним под венец.

У наследника британского престола и его жены нет общих детей, но у принца есть двое сыновей от ныне покойной экс-супруги принцессы Дианы — принц Уильям и принц Гарри. Ранее стало известно, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон поссорилась с Камиллой Паркер-Боулз перед свадьбой с герцогом Кембриджским. Причиной конфликта стала фамильная драгоценность.