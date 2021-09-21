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Станислав Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 10:41
Спорт
Станислав Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 21 сентября. Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему отказался возглавить иракскую национальную команду.

Станиславу Черчесову предлагали возглавить сборную Ирака спустя полчаса после ухода из российской национальной команды. Об этом 57-летний специалист рассказал журналистам телеканала «Россия-24».

«Я встречался с их представителем в своем кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов. Чтобы что-то начать новое, надо понять что было сделано не так. Это решение было бы безответственным», — отметил тренер.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год, сообщает RT. После неудачного выступления на 16-м чемпионате Европы он покинул пост наставника национальной команды. Сборную России возглавил экс-тренер «Спартака» и «Ростова» Валерий Карпин.

Ранее Артем Дзюба и Денис Глушаков были вызваны в сборную России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022. В октябре национальная команда сыграет со Словакией и Словенией.

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Все новости / Спорт / Станислав Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака
футбол спорт черчесов сборная ирана
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