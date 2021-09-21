Психиатр Лазарев рассказал ФАН о разнице между Бекмансуровым и Галявиевым

Трагедия в Перми, когда студент университета пришел в вуз и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, остается темой номер один в России и в этот вторник. Шокирующая история накануне даже отодвинула на второй план итоги голосования на выборах — все пристально следили за тем, как будут развиваться события. Особо впечатлительные стали говорить, что такие ситуации стали происходить с пугающей частотой, а некоторые сравнили предполагаемого стрелка, Тимура Бекмансурова, с тем, кто пролил много крови в Казани, — Ильназом Галявиевым.

ФАН пообщался с известным в России врачом-психотерапевтом Игорем Лазаревым, который рассказал, что, несмотря на некую схожесть этих ситуаций, они все равно разные.

«Если в первом случае стрелявший отличался слишком психотическим поведением, демонстрировал симптомы бреда, поведение было нарушенное, то в ситуация в Перми — принципиально другая», — пояснил Лазарев.

Эксперт рассказал, что он прочитал «манифест» молодого человека, который незадолго до трагедии он опубликовал в социальной сети. Даже в этом письме Бекмансуров говорит о казанской трагедии и о том, что она никак не связана с тем, что произошло в Перми. Он готовился к этому долго, начал этим заниматься до того, как все узнали Галявиева.

«У него был четкий план. Он думал, где его можно осуществить. С учетом этой заряженности и одержимости этой идеей он обманул психиатра. Специалист заподозрил неладное и отправил его на патопсихологическое обследование, и даже там он обманул медика. Он осознанно пытался ввести в заблуждение, обмануть, чтобы осуществить эту историю жуткую», — добавил Игорь Лазарев.

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При этом эксперт считает странным то, что, когда произошла трагедия в Казани, к Бекмансурову пришли росгвардейцы, проверили его дополнительно и ничего не обнаружили. Игорь Лазарев уверен: казанская и пермская — совершенно разные истории, а вот чем Бекмансуров был движим и как у него появилась эта идея — пока неизвестно.

«Там какие-то есть звоночки. Он говорит об одиночестве, холодности к людям, но все это может быть в рамках пубертатного криза у подростков, а может быть и при заболеваниях. Я говорю по тем данным, которые сейчас есть, но пока даже предположения строить рано», — говорит Лазарев.

Ранее классный руководитель Тимура Бекмансурова заявила о том, что он никогда не был затюканным и даже «шел на лидера». Был очень активным, физически подготовленным, спортивным. Занимался единоборствами. Своего бывшего ученика педагог назвала импульсивным, окруженным друзьями. Она заметила, что он очень много времени посвящал тренировкам.