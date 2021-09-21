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Новую методику слежения за угрожающими Земле метеоритами разработали в США

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 10:22
Наука
Новую методику слежения за угрожающими Земле метеоритами разработали в США
pixabay.com

Вашингтон, 21 сентября. Ученые из Университета Иллинойса разработали новую методику слежения за метеоритами, которые могут угрожать Земле.

Исследователи наблюдали за фрагментами двух тел космического происхождения, температура которых повысилась из-за входа в атмосферу Земли. Таким способом удалось выяснить, что после испарения сульфида железа остаются пустоты. Из-за них метеориты становятся более пористыми.

Благодаря таким данным ученые могут подсчитать предварительный вес метеорита, оценить вероятность его разрушения, а также дать оценку разрушениям при возможном падении космического тела на Землю. В целом студенты сделали метеориту «рентген», чтобы выявить изменения в его структуре.

Крупный метеорит недавно упал в Норвегии. По предварительным данным, скорость его полета составила до 20 километров в секунду, пишет «Ридус». Часть его обломков оказалась в лесу в 60 км к западу от Осло. Вспышка от взрыва метеорита на несколько секунд озарила небо.

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сша ученые метеориты
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