Новую методику слежения за угрожающими Земле метеоритами разработали в США

Вашингтон, 21 сентября. Ученые из Университета Иллинойса разработали новую методику слежения за метеоритами, которые могут угрожать Земле.

Исследователи наблюдали за фрагментами двух тел космического происхождения, температура которых повысилась из-за входа в атмосферу Земли. Таким способом удалось выяснить, что после испарения сульфида железа остаются пустоты. Из-за них метеориты становятся более пористыми.

Благодаря таким данным ученые могут подсчитать предварительный вес метеорита, оценить вероятность его разрушения, а также дать оценку разрушениям при возможном падении космического тела на Землю. В целом студенты сделали метеориту «рентген», чтобы выявить изменения в его структуре.

Крупный метеорит недавно упал в Норвегии. По предварительным данным, скорость его полета составила до 20 километров в секунду, пишет «Ридус». Часть его обломков оказалась в лесу в 60 км к западу от Осло. Вспышка от взрыва метеорита на несколько секунд озарила небо.