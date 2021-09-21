Путин поздравил Армению с 30-летней годовщиной независимости

Москва, 21 сентября. Народ Армении празднует 21 сентября 30-ю годовщину обретения независимости. Президент России Владимир Путин направил в Ереван поздравительную телеграмму.

В торжественной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин выражает надежду, что дружеские отношения народов России и Армении в будущем будут только укрепляться. По словам российского лидера, братский и добрососедский диалог отвечает коренным интересам обеих стран.

«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», — говорится в поздравительном послании президенту Армении Армену Саркисяну и премьеру Николу Пашиняну.

Ранее президент Владимир Путин также получал торжественное послание из Еревана. Премьер-министр Никол Пашинян поздравил российского лидера с победой на прошедших парламентских выборах.