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Всероссийская экспедиция пройдет на территории Алтайского края
Общество
Всероссийская экспедиция пройдет на территории Алтайского края
фото из личного архива Джона Дугана  / 

Барнаул, 21 сентября. В эти дни на территории Алтайского края пройдет велосипедный этап Всероссийской экспедиции «РоссиЯ».

Путешественники проследуют по маршруту Топольное — Чарышское — Чинета — Колывань — Кузьминка — Рубцовск — Волчиха — Северка — Кулунда — Бурла, сообщает «Алтайская правда». Кроме того, в селе Чарышское и городе Рубцовск пройдут встречи участников экспедиции с представителями общественных, образовательных, научных и туристических организаций региона.

Главная задача путешественников — обогнуть всю территорию России по периметру с помощью средств активного передвижения: на велосипеде, автомобиле, катамаране, лодке или пешком. Как рассказали изданию в Управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, подобная беспрерывная «кругосветка» не имеет аналогов ни в отечественном, ни в международном спорте.

Проект приурочен к 30-летию образования Российской Федерации. Его главная цель — показать масштабы нашей страны, всю ее уникальность и неповторимость, многообразие и красоту природы, рассказать о ее жителях, в том числе в самых отдаленных местах. По итогам экспедиции будет выпущен фотоальбом с уникальными снимками, а также документальный фильм «РоссиЯ», премьера которого пройдет на федеральных и региональных телеканалах.

Ранее ФАН поздравлял с 80-летним юбилеем Дмитрия Шпаро. Он был руководителем экспедиции, которая первой в мире достигла Северного полюса на лыжах.

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фильм экспедиция алтайский край
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