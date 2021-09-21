Серых гусей и молодь сазана выпустили в естественную среду обитания на Дону

Ростов-на-Дону, 21 сентября. На берегу Веселовского водохранилища в Пролетарском районе Ростовской области выпустили в естественную среду обитания 70 особей серого гуся и 100 тысяч молоди сазана.

Выпуск происходил на территории охотничьего хозяйства «Аргамак-Р», которое уже 15 лет занимается искусственным разведением копытных видов охотничьих ресурсов, а также воспроизводством водоплавающей дичи.

Как пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, сохранение объектов животного мира — одно из приоритетных направлений работы регионального правительства.

«В последние пять лет наблюдается стабильный рост числа животных – от 4% до 12% ежегодно, в зависимости от вида охотничьих ресурсов. В целом, с начала года на Дону выпущено в естественную среду обитания более 3820 животных. Это особи зайца-русака, фазана, серой куропатки, утки-кряквы и диких копытных животных», — отметил Виктор Гончаров.

Выпущенным накануне серым гусям исполнилось полгода, в ближайшее время их популяция пополнится еще на 150 особей, которых выпустят в естественную среду в ближайший месяц.

donland.ru / пресс-служба администрации Ростовской области

По словам заместителя губернатора, немалое внимание областная администрация уделяет и водным биоресурсам. Мальки различных пород рыбы, выращенные в специальных условиях, выпускаются в естественную среду по достижении определенного веса. За последние три года в естественные водоемы донского края было выпущено 62 млн штук молоди рыбы различных пород.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области рассматриваются вопросы по восстановлению и искусственному воспроизведению осетровых пород, а также исключению шемаи из региональной Красной книги с последующим разрешением вылова.