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На учениях ШОС «Мирная миссия - 2021» военные закрепят полученный в Сирии боевой опыт

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 10:13
Армия
На учениях ШОС «Мирная миссия - 2021» военные закрепят полученный в Сирии боевой опыт
wikipedia.org  /  Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY-SA 4.0

Екатеринбург, 21 сентября. На учениях стран ШОС «Мирная миссия - 2021» в Оренбургской области учтут опыт ведения боевых действий, полученный ВС РФ в Сирии и Нагорном Карабахе.

В понедельник, 20 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области стартовали учения «Мирная миссия — 2021», которые продлятся до 24 сентября включительно. К участию в них приглашены 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружений. В состав воздушных отрядов включили вертолеты Ми-8 с системами минирования ВСМ-1. Как рассказал журналистам начальник инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Дмитрий Коруц, при организации учений был учтен боевой опыт, полученный российскими войсками в Сирии и Нагорном Карабахе.

«На всем протяжении финального этапа будут применяться воздушные и наземные подвижные отряды заграждения для обеспечения действий коалиционной группировки войск», — рассказал Коруц.

Для отработки действий будет задействован отряд обеспечения мобильности в составе инженерно-штурмового отделения на БТР-82, военных также укомплектуют защитными костюмами ОВР-3. В таком облачении они отработают разминирование, установку механизированных мостов и создание рвов взрывным способом. Для последнего этапа на учениях используют не менее 20 тонн взрывчатых веществ.

Ранее артиллеристы Восточного военного округа провели масштабные учения на полигонах в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае.

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