«Роснефть» может экспериментально поставить в Европу 10 млрд кубометров газа

Москва, 21 сентября. Российское правительство получило от «Газпрома» и «Роснефти» различные мнения по поводу предоставления права экспорта газа компании Игоря Сечина.

Отечественные концерны презентовали кабмину радикально отличающиеся друг от друга позиции по вопросу открытия доступа «Роснефти» к экспорту природного газа в Европу. Как считает заместитель председателя правительства Александр Новак, «Роснефть» могла бы экспериментально поставлять в регион 10 млрд «кубов» топлива в год по агентскому соглашению.

Министерство энергетики и Минфин России получили соответствующие предложения от вице-премьера. Он отметил, что ведомства могли бы также изучить возможность внесения необходимых поправок в Налоговый кодекс. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что единого решения представлено не было, поэтому окончательный вердикт должен огласить глава государства Владимир Путин. Если «Роснефть» еще ранее выступала с предложением по предоставлению ей экспортных возможностей, то в «Газпроме» считают, что текущая обстановка на рынке показывает, что стоимость энергоносителя не будет сохраняться на высоком уровне долгое время, поэтому не имеет смысла проводить реформирование отрасли.