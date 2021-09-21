Как россиянам простят долги без суда и следствия и что опять с ценами на гречку

Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. Он был запущен год назад и позволяет гражданам с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. рублей включительно бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве. Процедура требует соответствия должника ряду требований и длится полгода.

Кто в итоге заплатит за должника кредитору? Не используется ли механизм банкротства недобросовестными кредиторами? Можно ли набрать долгов и не платить? Что нельзя отобрать у должника за долги? Как много должников появилось в России? Считается ли пенсия доходом? Почему опять выросли цены на гречку? На что еще будут расти цены и будет ли откат?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС (Президентская академия), кандидат экономических наук Артем Голубев.

Брифинг Артема Голубева состоится во вторник, 21 сентября, в 16:00.

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