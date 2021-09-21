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Владимир Зеленский намерен «искать решение» по Крыму на площадке ООН

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 10:26
Политика
Владимир Зеленский намерен «искать решение» по Крыму на площадке ООН
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 21 сентября. Организация Объединенных Нация является одной из площадок, где можно «искать решения» по Крымскому полуострову и Донбассу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства накануне прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Украинский лидер намерен принять участие в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок», — процитировали Зеленского киевские журналисты.

Жители Крыма провели законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Население полуострова выступило против агрессивной политики киевского режима, который установился на Украине после государственного переворота.

Крымчане ранее рассказали, что сделали с украинскими паспортами после 2014 года. По словам одного из жителей полуострова, свой украинский документ он разорвал на части и сжег.

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