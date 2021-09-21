Представитель Белого дома Хохштейн спрогнозировал дефицит газа в Европе

Вашингтон, 21 сентября. Европа может столкнуться с нехваткой газа для отопления. Его придется распределять по квотам, заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Он предсказал такое развитие событий, если зима будет более холодной, чем раньше, а запасы газохранилищ останутся прежними. США, по словам Хохштейна, наблюдают за энергетическим рынком Европы и фиксируют «необъяснимо низкие поставки топлива из России».

«Запасы хранилищ находятся на низком уровне, и если зима будет действительно холодной, холоднее обычного, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа для отопления, а не для электроэнергии», — добавил представитель Белого дома, выступая в эфире Bloomberg TV.

Некоторые европейские страны, по мнению Амоса Хохштейна, смогут позволить себе закупить больше газа по повышенным ценам. Остальным придется выделять голубое топливо по норме.

«Газпром» 20 сентября отказался заказывать дополнительные транзитные мощности через Украину. Компания выкупила только треть выставленных на аукцион мощностей по газопроводу «Ямал — Европа». Однако «Газпром» вместе с «Роснефтью» обратились в правительство с идеей предоставить нефтяной компании доступ к поставкам газа в Европу.