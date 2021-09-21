Ксения Собчак посоветовала раскритиковавшей ее Славе обходить тему сексуальности

Москва, 21 сентября. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на критическое высказывание певицы Славы, назвавшей ее и рэпера Тимати «антисексуальными персонажами».

Анастасия Сланевская (настоящее имя Славы) стала гостьей YouTube-шоу «ТекилаBOOM», в эфире которого вспомнили о старом интимном видео Собчак и Тимати, слитом в Сеть. Исполнительница хита «Попутчица» крайне удивилась существованием подобного ролика с участием знаменитой блондинки и рэпера.

«У Собчак и Тимати было такое видео?! Они же два самых антисексуальных персонажа нашей страны», — заявила певица, отметив, что она бы посмотрела на эти кадры.

Журналистка обратила внимание на заголовки, в которых вновь оказалась ее фамилия после слов артистки. «Блондинка в шоколаде» ответила раскритиковавшей ее Славе в своем Telegram-канале и дала певице совет.

«На месте Славы я б вообще тему сексуальности старательно обходила, но, как говорится, кому арбуз, кому — свиной хрящик. И вообще считаю я, Тиман, ну и еще Том Харди с годами только хорошеем», — написала Собчак.

Ранее светская львица снова оказалась в центре внимания из-за поступка блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. Последняя страстно поцеловала Собчак в губы на съемках нового шоу.