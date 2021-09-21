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Анфиса Чехова сравнила отношения с Тишко с американскими горками
Общество
Анфиса Чехова сравнила отношения с Тишко с американскими горками
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 21 сентября. Знаменитая ведущая Анфиса Чехова устала от эмоциональных качелей в отношениях с актером Владимиром Тишко. Она назвала истинную причину разрыва.

Чехова, говоря о романе с Тишко, сравнила их с американскими горками. По ее словам, их роман был бурный. От постоянных взлетов и падений Чехова устала, ей захотелось более гармоничных отношений.

«Характерами мы не сошлись. Мне уже тогда хотелось просто какого-то спокойствия. Моя нервная система не выдерживала этих скачков, этих адреналиновых встрясок», — заявила Анфиса Чехова в эфире программы «Судьба человека».

Телеведущая не смогла продолжить отношения с Тишко. В итоге пара распалась, пишет Teleprogramma.pro. Как говорит Чехова, «отношения просто закончили свое существование».

Анфиса Чехова после неудачных отношений стала встречаться с актером Гурамом Баблишвили. Пара позднее поженилась. У Чеховой и Баблишвили есть сын Соломон. Впрочем, и эти отношения оказались не долговечными — в 2017 году супруги развелись.

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