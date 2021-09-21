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США, Британия и Австралия против Евросоюза — кто победит и что будет с НАТО

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 10:48
Политика
США, Британия и Австралия против Евросоюза — кто победит и что будет с НАТО
Prt Scr youtube.com  /  Guardian News

Разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок в пользу поставок из США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем временем Франция впервые в истории отозвала послов из США и Австралии, а Макрон отменил визит в Берн из-за отказа Швейцарии от покупки французских истребителей.

Почему французское оружие перестало котироваться даже среди традиционных союзников? Грозит ли НАТО развал из-за непримиримых противоречий? Создаст ли Евросоюз собственную армию? Как ответит Китай на образование военного альянса AUKUS: Великобритания — США — Австралия?

На эти и другие вопросы в Медиагруппе «Патриот» ответит доктор французский писатель и журналист Дмитрий Де Кошко.

Прямой эфир состоится во вторник, 21 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

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Все новости / Политика / США, Британия и Австралия против Евросоюза — кто победит и что будет с НАТО
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