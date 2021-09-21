США, Британия и Австралия против Евросоюза — кто победит и что будет с НАТО

Разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок в пользу поставок из США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем временем Франция впервые в истории отозвала послов из США и Австралии, а Макрон отменил визит в Берн из-за отказа Швейцарии от покупки французских истребителей.

Почему французское оружие перестало котироваться даже среди традиционных союзников? Грозит ли НАТО развал из-за непримиримых противоречий? Создаст ли Евросоюз собственную армию? Как ответит Китай на образование военного альянса AUKUS: Великобритания — США — Австралия?

На эти и другие вопросы в Медиагруппе «Патриот» ответит доктор французский писатель и журналист Дмитрий Де Кошко.

Прямой эфир состоится во вторник, 21 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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